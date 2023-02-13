Певец Алексей Глызин поддержал сбежавшую из России Аллу Пугачеву

По его мнению, все негативные высказывания в адрес Примадонны являются «недостойными». Глызин признался, что считает ситуацию «грустной», поскольку опальная артистка уже давно «всем все доказала». Как утверждает певец, ее коллега — редкий экземпляр, на песнях которых выросло множество поколений.