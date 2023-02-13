Певец Алексей Глызин поддержал сбежавшую из России Аллу Пугачеву

Певец Алексей Глызин прокомментировал обрушившуюся критику в адрес сбежавшей из России коллеги Аллы Пугачевой.
По его мнению, все негативные высказывания в адрес Примадонны являются «недостойными». Глызин признался, что считает ситуацию «грустной», поскольку опальная артистка уже давно «всем все доказала». Как утверждает певец, ее коллега — редкий экземпляр, на песнях которых выросло множество поколений.
«И не стоит, к примеру, сравнивать Аллу Пугачеву с Софией Ротару. Каждая из них стоит на Олимпе, на вершине. Нельзя в одночасье забыть все заслуги Аллы Борисовны. Вот и все», — подчеркнул он в беседе с Teleprogramma.pro.
Напомним, что Пугачева осудила спецоперацию в защиту мирного населения Донбасса. После того, как певица покинула страну, уже за границей она нелестно высказывалась о россиянах, называя соотечественников «продажными тварями».