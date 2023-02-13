«Ситуация критическая»: политолог Гаджиев не исключил переноса даты выборов в Турции

В то же время у оппозиции дела не лучше. В основном она сосредоточена на критике нынешнего лидера республики и продвижении своих идей о смене формы правления с президентской на парламентскую. Все это сейчас волнует народ меньше всего. А какой-то четкой программы у оппозиционных фракций нет, причем речь идет даже не о долгосрочной перспективе, а о самой ближайшей: никто пока не предложил конкретных шагов по оперативному устранению последствий землетрясений. Тем не менее такие партии рассчитывают на то, что выборы будут проведены в срок: на фоне слабой позиции Эрдогана они все же могут добиться успеха.