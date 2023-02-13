«Ситуация критическая»: политолог Гаджиев не исключил переноса даты выборов в Турции

Правительству республики невыгодно проводить голосование на фоне разрухи — у оппозиции в таких условиях больше шансов на успех.
Руководство Турции наверняка попытается перенести дату президентских выборов несмотря на то, что ни правящая, ни оппозиционные партии пока не озвучивают эту тему. Такое мнение в беседе с международной редакцией ФАН выразил научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев.
Турецкое издание TGRT Haber в своей заметке предположило, что сейчас провести голосование, намеченное на 14 мая, не получится из-за последствий землетрясения, которое привело к массовым разрушениям и смертям в юго-восточной части страны. При этом пока власти республики не сообщали о каких-либо планах переноса этой даты.
Как пояснил Гаджиев, сейчас просто не место и не время для подобных обсуждений: после катаклизма, унесшего жизни десятков тысяч человек, политики встали перед довольно сложным вопросом: насколько вообще правомерно с точки зрения закона и морали проводить эти выборы?
По словам политолога, мнения местных экспертов по этому поводу разделились. Первые считают, что перенос должен происходить лишь согласно конституции. Но в основном законе это предусматривается лишь в случае введения военного положения, о стихийных бедствиях упоминания отсутствуют.
Другие отмечают, что в боевых действиях страна и правда не участвует. Однако разрушения, причиненные катаклизмом, вполне сопоставимы с последствиями войны. Аналогичного мнения придерживался и Конституционный суд республики.
Горе слишком велико
Гаджиев напомнил, что накануне в Турции закончился траур, в стране активно пытаются нормализовать быт, но люди, разумеется, все еще потрясены произошедшим. Соответственно, и политическим силам страны пока не до агитационных кампаний: сейчас подобные мероприятия как со стороны правящей коалиции, так и со стороны оппозиционных партий смотрелись бы неуместно и даже аморально. Вряд ли население позитивно отнесется к подобной «возне» во время бедствия.
«Можно предположить, что правящая коалиция, в частности, Реджеп Тайип Эрдоган и Девлет Бахчели, попытается как-то перенести дату выборов, возможно, до осени или на год. Тем более Эрдоган озвучивал предложение, мол, дайте мне год, и я все восстановлю», — отметил Гаджиев.
Он подчеркнул, что в правящих кругах Турции идею о переносе наверняка рассматривают всерьез, поскольку это отвечает их ожиданиям и планам. Более того, руководство страны опасается, что сейчас результаты выборов будут явно не в его пользу. Если же оно получит отсрочку, то на итог голосования сильно повлияет то, насколько эффективно и быстро будут нивелированы последствия катаклизма.
Пока власти страны всеми силами пытаются показать себя: направляют помощь пострадавшим и предпринимают прочие экстренные меры. Также в Анкаре завели дела против застройщиков, чьи здания, как оказалось, не соответствовали предъявленным требованиям.
«Но опять же этого, как мне кажется, будет недостаточно. Потери очень большие, горе велико, и голоса пострадавших, очевидцев и сочувствующих так или иначе перетекают в критику. Критику в отношении правящей элиты, администраций провинций и городов. В таких условиях Эрдогану, конечно же, рассчитывать на повышение электората или хотя бы сохранение существующего не приходится», — считает эксперт.
Не все однозначно
В то же время у оппозиции дела не лучше. В основном она сосредоточена на критике нынешнего лидера республики и продвижении своих идей о смене формы правления с президентской на парламентскую. Все это сейчас волнует народ меньше всего. А какой-то четкой программы у оппозиционных фракций нет, причем речь идет даже не о долгосрочной перспективе, а о самой ближайшей: никто пока не предложил конкретных шагов по оперативному устранению последствий землетрясений. Тем не менее такие партии рассчитывают на то, что выборы будут проведены в срок: на фоне слабой позиции Эрдогана они все же могут добиться успеха.
«Моя точка зрения заключается в том, что власть все же перенесет дату выборов, потому что ситуация в Турции критическая. Сейчас в страну продолжает поступать помощь, в том числе и в виде денежных средств, но этого мало. Более того, из-за разрушений возникла потребность в поиске дополнительных финансовых ресурсов, а там речь идет о 10% турецкого ВВП. Это колоссальные суммы от 10 до 24 млрд долларов, и все это нужно возмещать на фоне довольно непростой экономической ситуации и до катаклизма», — заявил Гаджиев.
С учетом того, что казна Турции переживает не лучшие дни, и властям, и народу придется очень тяжело, уверен эксперт. Ранее руководство страны надеялось, что в первом полугодии 2023-го оно сможет запустить ряд крупных проектов — энергетических, транспортных и прочих, но теперь их открытие наверняка будет отложено до лучших времен.
Череда землетрясений началась в Турции утром 6 февраля. Максимальная магнитуда подземных толчков составила 7,7, после чего они продолжались в течение нескольких дней. За это время в руины превратились многие города, кроме того, катаклизм затронул и некоторые регионы Сирии. Десятки тысяч людей погибли, при этом неизвестно, сколько остается под завалами. Не менее 60 стран предоставили республике помощь, однако даже совместными усилиями еще не удалось полностью разобрать обрушившиеся здания. По некоторым оценкам, общее число жертв может превысить 100 тысяч.