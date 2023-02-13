ЦБ РФ опубликовал официальные курсы валют на 14 февраля

Банк России опубликовал обновленные официальные курсы валют. Российский финансовый регулятор скорректировал их, опираясь на данные, полученные с первой половины торговой сессии Московской биржи.
Курс доллара установлен на уровне 73,63 рубля, прибавка составила 0,84 рубля. Аналогичная тенденция наблюдается в паре евро-рубль. Котировки евровалюты дошли до отметки в 78,67 рубля за единицу.
Курс для китайского юаня составляет 10,77 рубля, что на 0,08 рубля вышел предыдущего значения. Азиатская валюта оказалась менее подвержена рыночным колебаниям.