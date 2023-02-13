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ЦБ РФ опубликовал официальные курсы валют на 14 февраля

Экономика
ЦБ РФ опубликовал официальные курсы валют на 14 февраля

Банк России опубликовал обновленные официальные курсы валют. Российский финансовый регулятор скорректировал их, опираясь на данные, полученные с первой половины торговой сессии Московской биржи.

Курс доллара установлен на уровне 73,63 рубля, прибавка составила 0,84 рубля. Аналогичная тенденция наблюдается в паре евро-рубль. Котировки евровалюты дошли до отметки в 78,67 рубля за единицу.

Курс для китайского юаня составляет 10,77 рубля, что на 0,08 рубля вышел предыдущего значения. Азиатская валюта оказалась менее подвержена рыночным колебаниям.
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