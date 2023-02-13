В Госдуме рассказали о предстоящем послании Путина

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что предстоящее послание Владимира Путина Федеральному собранию было тщательно подготовлено, обсуждено, а сама встреча долгожданна. Также Чепа отметил, что это послание может стать историческим событием, во всяком случае он на это надеется.