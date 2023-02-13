В Госдуме рассказали о предстоящем послании Путина

В Госдуме сообщили, что послание президента Федеральному собранию станет историческим событием.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что предстоящее послание Владимира Путина Федеральному собранию было тщательно подготовлено, обсуждено, а сама встреча долгожданна. Также Чепа отметил, что это послание может стать историческим событием, во всяком случае он на это надеется.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что послание президента Федеральному собранию буде озвучено 21 февраля. По заявлениям пресс-секретаря, работа над текстом и векторами обращения продолжается. Также стало известно, что в работу Госдумы в ближайшее время будут внесены изменения
Это послание станет первым за последние два года, так как, по словам самого президента, постоянный перенос обращения связан с развитием политической ситуации.