Компоненты для китайских автомобилей будут собирать в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в соответствии с условиями соглашения московский завод будет выпускать более 100 кузовных компонентов для популярных китайских кроссоверов, что повысит уровень локализации сборки автомобилей в Тульском регионе и перешагнет порог 50% в текущем году.