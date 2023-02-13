Компоненты для китайских автомобилей будут собирать в Москве

Московский завод «Альфа Автоматив Технолоджиз» в рамках заключенного с тульским заводом «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» соглашения будет производить более 6 миллионов деталей для китайских автомобилей типа «кроссовер».
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в соответствии с условиями соглашения московский завод будет выпускать более 100 кузовных компонентов для популярных китайских кроссоверов, что повысит уровень локализации сборки автомобилей в Тульском регионе и перешагнет порог 50% в текущем году.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что площадь предприятия по сбору автокомпонентов будет составлять около 40 тыс. квадратных метров. Для этих целей администрация столицы выделила на условиях аренды участок более 3 гектар. По словам Овчинского объем проектных инвестиций уже составляет почти 3 млрд рублей.