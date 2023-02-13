Народного артиста России Вадима Абдрашитова похоронят на Троекуровском кладбище

В организации уточнили, что траурная церемония прощания с народным артистом России состоится в Доме кино 15 или 16 февраля. Точную дату ее проведения объявят позднее. Похороны же автора советской драмы «Остановился поезд» пройдут на Троекуровском кладбище города Москвы, передает ТАСС.