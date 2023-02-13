Народного артиста России Вадима Абдрашитова похоронят на Троекуровском кладбище

Кинорежиссер и педагог Вадим Абдрашитов скончался 12 февраля на 79-м году жизни. В Союзе кинематографистов РФ рассказали о месте проведения его похорон.
В организации уточнили, что траурная церемония прощания с народным артистом России состоится в Доме кино 15 или 16 февраля. Точную дату ее проведения объявят позднее. Похороны же автора советской драмы «Остановился поезд» пройдут на Троекуровском кладбище города Москвы, передает ТАСС.
Ранее со словами соболезнования к родным умершего режиссера обратилась глава Министерства культуры России Ольга Любимова. Руководитель ведомства подчеркнула, что за годы плодотворной педагогической деятельности Абдрашитов воспитал целую плеяду молодых кинематографистов.