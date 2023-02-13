Голикова заявила об увеличении ожидаемой продолжительности жизни в России

Ожидаемая продолжительность жизни в России в прошлом году увеличилась и теперь составляет 72,6 года.
Также снизились показатели младенческой смертности. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«В рамках нацпроекта в 2022 году увеличился показатель ожидаемой продолжительности жизни до 72,6 лет, снизилась младенческая смертность», — подчеркнула она.
Кроме того, за прошлый год в стране провели 1,4 миллиона операций высокотехнологичной медицинской помощи. А в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» уже построено более 1,6 тысячи объектов.
По словам Голиковой, в 2023 году планируется создать 497 новых объектов. Еще 1752 строения пройдут капитальный ремонт.