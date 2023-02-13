Столтенберг: расход боеприпасов ВСУ опережает их производство странами НАТО

Украинская армия расходует боеприпасы быстрее, чем их производят оборонные предприятия стран НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.
«Сейчас расходуется боеприпасов больше, чем производится», — подчеркнул генсек в ходе пресс-конференции, предваряющей заседание глав минобороны военного блока.
Отмечается, что на мероприятии 14-15 февраля в Брюсселе представители военных ведомств стран-членов НАТО обсудят увеличение производства вооружения и расходы на совместную оборону.
Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква объяснил острую нехватку боеприпасов на передовой высокой интенсивностью боев, передает RT.