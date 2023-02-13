Администрация Сочи заплатит штраф за слив отходов в Черное море

Сливные воды из бесхозной трубы были направлены на экспертизу. Специалисты надзорного ведомства обнаружили во взятых пробах многочисленные химикаты. Администрацию города-курорта обвинили в преступном бездействии. Собранные доказательства и результаты исследований были направлены в суд, который назначил виновным минимальное наказание - штраф в размере 150 тысяч рублей. При этом городские власти пытались оспорить это решение, но безрезультатно.