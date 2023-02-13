Политолог Дудаков: странам НАТО в этом году не удастся поставить Украине истребители

Украина до конца текущего года вряд ли сможет получить от стран Запада боевую авиацию, заявил политолог Малек Дудаков.
В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» он прокомментировал сообщение о том, что главы минобороны стран НАТО соберутся, чтобы обсудить вопросы оказания военной помощи Киеву. По словам эксперта, одной из главных тем встречи станет поиск танков для ВСУ.
«Многие страны Европы, которые пообещали поставку тяжелой техники, сейчас заявляют, что ее на самом деле просто нет», — рассказал Дудаков.
Он добавил, что вторым важным вопросом является передача истребителей. По его словам, с ними дела обстоят еще хуже, чем с танками.
«Переход на новые истребители займет не один год, и лишаться полностью самолетов ради Украины никто не стремится», — заявил эксперт.
Дудаков отметил, что в ходе встречи может быть принято формальное решение по истребителям, однако странам НАТО в этом году не удастся поставить их Украине.