Политолог Дудаков: странам НАТО в этом году не удастся поставить Украине истребители

В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» он прокомментировал сообщение о том, что главы минобороны стран НАТО соберутся, чтобы обсудить вопросы оказания военной помощи Киеву. По словам эксперта, одной из главных тем встречи станет поиск танков для ВСУ.