SHAMAN дал новый концерт в Новороссии

Певец SHAMAN дал благотворительный концерт в Новороссии 12 февраля 2023 года. Артист выступил в Центре культуры и досуга Геническа. После он навестил военных в одном из батальонов в Херсонской области. SHAMAN поговорил с бойцами и спел для них под гитару.