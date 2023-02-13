SHAMAN дал новый концерт в Новороссии

Певец SHAMAN дал благотворительный концерт в Новороссии 12 февраля 2023 года. Артист выступил в Центре культуры и досуга Геническа. После он навестил военных в одном из батальонов в Херсонской области. SHAMAN поговорил с бойцами и спел для них под гитару.
«Я стою перед вами, как пред Богом, и пою свои песни, как в последний раз. В этом суетном мире, одиноком, ничего мне не нужно, кроме ваших глаз», — такие слова произнес певец перед тем, как начал выступать.
Во время концерта SHAMAN также спустился со сцены и спел дуэтом с каждым из фанатов, которые хотели этого. Когда певец начал петь «Встанем», люди в зале плакали. Затем слушатели подпевали хиту «Я русский» и развевали российский флаг. Завершили концерт гимном РФ.
После выступления певца попросили выйти на бис, и он исполнил песню «Спасибо».
До этого SHAMAN выступал в Мариуполе и Луганске 14 и 15 января соответственно. О планах дать концерты на Донбассе SHAMAN рассказывал осенью 2022 года. Говоря о них, певец считал нужным дать людям возможность отдохнуть, расслабиться и попеть.
В Херсонской области SHAMAN приехал на базу мобилизованных россиян из Воронежа. Певец поздоровался за руку с офицерами и рядовыми, а потом исполнил песню «Я русский» под аккомпанемент гитары. Бойцы в знак благодарности артисту устроили залп из автоматов и пулеметов.