Путин тремя словами ответил на заявление Зюганова о предстоящей победе России

Российский лидер Владимир Путин сообщил о неминуемости победы Москвы в конфликте на Украине. Свой взгляд на исход кризиса он озвучил в рамках встречи с главой КПРФ Геннадием Зюгановым.
Беседуя с президентом, парламентарий заявил, что РФ обязана одержать верх в упомянутом противостоянии. Глава государства отреагировал на это утверждение всего тремя словами.
«Так и будет», — произнес Путин.
Напомним, что Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. В рамках СВО производится демилитаризация и денацификация соседнего государства.