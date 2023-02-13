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Путин тремя словами ответил на заявление Зюганова о предстоящей победе России

Политика
Путин тремя словами ответил на заявление Зюганова о предстоящей победе России

Российский лидер Владимир Путин сообщил о неминуемости победы Москвы в конфликте на Украине. Свой взгляд на исход кризиса он озвучил в рамках встречи с главой КПРФ Геннадием Зюгановым.

Беседуя с президентом, парламентарий заявил, что РФ обязана одержать верх в упомянутом противостоянии. Глава государства отреагировал на это утверждение всего тремя словами.

«Так и будет», — произнес Путин.

Напомним, что Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. В рамках СВО производится демилитаризация и денацификация соседнего государства.
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