Экс-советник Меркель счел ошибкой свою поддержку «Северного потока — 2»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Кристоф Хойсген поделился мыслями насчет российского газопровода «Северный поток — 2».
Он счел ошибкой свою поддержку «СП-2». События вокруг АЭС в Фукусиме привели к принятию соответствующего решения, объяснил Хойсген. Речь шла об отказе от атомной энергетики.
«Решение по "Северному потоку — 2", которое сегодня каждый сопровождает восклицанием "как вы только могли", можно лишь объяснить контекстом из 2015 года», — отметил политический деятель.
Ранее МИД Китая отреагировал на расследование американского журналиста Сеймура Херша по поводу терактов на газопроводах «Северный поток». Ведомство призвало США к ответу.