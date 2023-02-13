Член Совета Федерации от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди сделала неприятное для польского правительства заявление о будущем страны.
Официальная Варшава может сыграть роль «второй» Украины в планах Белого дома, подчеркнула сенатор. Своим мнением она поделилась в процессе общения с корреспондентом РИА Новости.
«История непредсказуемо циклична и в Америке не упустят шанс выпустить на антироссийский ринг Польшу как новую жертву. Окровавленной, истерзанной американскими военными экспериментами Украине нужен дублер», — объяснила Ковитиди.
Ранее сообщалось, что западные страны стали пересматривать позицию по Украине в пользу скорейшего завершения боевых действий. Об этом рассказал обозреватель Дэниел Депетрис, передает Национальная служба новостей.