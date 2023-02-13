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Сенатор от Крыма Ковитиди: Польша может сыграть роль «второй» Украины в планах США

Политика
Сенатор от Крыма Ковитиди: Польша может сыграть роль «второй» Украины в планах США

Член Совета Федерации от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди сделала неприятное для польского правительства заявление о будущем страны.

Официальная Варшава может сыграть роль «второй» Украины в планах Белого дома, подчеркнула сенатор. Своим мнением она поделилась в процессе общения с корреспондентом РИА Новости.

«История непредсказуемо циклична и в Америке не упустят шанс выпустить на антироссийский ринг Польшу как новую жертву. Окровавленной, истерзанной американскими военными экспериментами Украине нужен дублер», — объяснила Ковитиди.

Ранее сообщалось, что западные страны стали пересматривать позицию по Украине в пользу скорейшего завершения боевых действий. Об этом рассказал обозреватель Дэниел Депетрис, передает Национальная служба новостей.
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