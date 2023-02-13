Псковский УФСИН опроверг вспышку туберкулеза среди заключенных

УФСИН России по Псковской области отреагировал на растиражированные соцсетями провокационные слухи о проблемах в колонии.
Как пояснили в ведомстве, информация о массовом заражении туберкулезом заключенных исправительной колонии (ИК)-6, расположенной в себежском поселке Сосновый Бор Псковской области абсолютно не соответствует действительности, сообщает «ПАИ».
Отмечается, что на самом деле в этом году никто из заключенных туберкулезом не болел. При этом медицинское обслуживание в колонии осуществляется в строгом соответствии с действующим российским законодательством.