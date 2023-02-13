Экс-советник Ангелы Меркель сравнил «Северный поток 2» с Фукусимой

Глава Мюнхенской конференции и экс-советник Ангелы Меркель Кристоф Хойсген заявил, что Германия не собирается поддерживать строительство газопровода «Северный поток 2». Об этом решении Германии заявлялось еще год назад, однако сейчас события продолжают развиваться.