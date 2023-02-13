Экс-советник Ангелы Меркель сравнил «Северный поток 2» с Фукусимой

Бывший советник Ангелы Меркель считает, что поддержка строительства российского газопровода «Северный поток 2» приведет к последствиям аварии на Фукусиме.
Глава Мюнхенской конференции и экс-советник Ангелы Меркель Кристоф Хойсген заявил, что Германия не собирается поддерживать строительство газопровода «Северный поток 2». Об этом решении Германии заявлялось еще год назад, однако сейчас события продолжают развиваться.
Также Хойсген напомнил гостям конференции о том, что когда в 2011 году произошла авария на Фукусиме, Германия отказалась от атомной энергетики, заменив ее российским газом.
В феврале 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил о прекращении сотрудничества с Россией касательно «Северного потока 2» на фоне действий российской армии на Украине. Затем ФРГ полностью отказались от российского газа, угля и нефти.