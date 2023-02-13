Илья Авербух заявил, что Роману Костомарову потребуется дорогостоящая реабилитация

Фигурист Роман Костомаров продолжает бороться за жизнь в больнице. Продюсер Илья Авербух сообщил, что олимпийскому чемпиону потребуется дорогостоящая реабилитация.
Костомаров продолжает оставаться в больнице в Коммунарке. Авербух подчеркнул, что в настоящее время тяжелобольному спортсмену нужна моральная поддержка наравне с материальной.
«Мы не открываем отдельный фонд или расчетный счет для зрителей, мы скорее призываем всех поддержать Рому морально, чтобы он узнал, какое огромное число людей по всей стране переживают за него», — приводит слова Авербуха пресс-служба всероссийского тура «Ледниковый период. Снова вместе».
Продюсер отметил, что Костомарову потребуется дорогостоящая реабилитация. Напомним, что ранее фигуристу ампутировали стопу, теперь стоит вопрос о сохранении у него кистей рук.