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Турция не воспользовалась помощью Филиппин в поиске людей под завалами после землетрясения

Происшествия
Турция не воспользовалась помощью Филиппин в поиске людей под завалами после землетрясения

Власти Турции отклонили предложение Филиппин о помощи в виде отправки отрядов спасателей. Такое решение было принято ввиду того, что шансов найти живых после разрушительного землетрясения уже практически нет, пишет Telegram-канал Zvezdanews.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции были зафиксированы мощные подземные толчки — сразу два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в турецкой провинции Кахраманмараш. Также в регионе были зарегистрированы серии афтершоков. Сейсмическая активность принесла катастрофические разрушения, в том числе в соседней Сирии.

Ранее стало известно, что жертвами природного катаклизма в Турции стали 31 643 человека. По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), из зоны бедствия эвакуировали 158 165 местных жителей, сообщал RT.
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