Турция не воспользовалась помощью Филиппин в поиске людей под завалами после землетрясения

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции были зафиксированы мощные подземные толчки — сразу два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в турецкой провинции Кахраманмараш. Также в регионе были зарегистрированы серии афтершоков. Сейсмическая активность принесла катастрофические разрушения, в том числе в соседней Сирии.