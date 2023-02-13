Звезда «Универа» Гаврилов объяснил свой уход из сериала «СашаТаня»

Актер и бизнесмен Алексей Гаврилов рассказал, почему принял решение уйти из сериала «СашаТаня».
Артист в интервью Светлане Баласанян рассказал, что изначально проект анонсировался для задействованных актеров как очень яркий. В итоге состав очень быстро подписался на съемочный процесс.
«Однако хронометраж моего героя с каждым сезоном становился все меньше и меньше. Я, как продюсер, понимаю, что нужно сокращать каст на производстве и увеличивать маржинальность. Мне начинают сокращать количество съемочных дней. А в России не принято платить проценты с роли», — заметил Гаврилов в интервью YouTube-каналу Светланы Баласанян.
Он подчеркнул, что выдержал в таком режиме работы несколько сезонов. Однако вскоре был вынужден покинуть проект, поскольку это оказалось неприбыльно. Кроме того, актер признался, что в какой-то момент стало нечего играть. Персонаж Гоши был уже изучен со всех сторон.