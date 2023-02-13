Звезда «Универа» Гаврилов объяснил свой уход из сериала «СашаТаня»

Он подчеркнул, что выдержал в таком режиме работы несколько сезонов. Однако вскоре был вынужден покинуть проект, поскольку это оказалось неприбыльно. Кроме того, актер признался, что в какой-то момент стало нечего играть. Персонаж Гоши был уже изучен со всех сторон.