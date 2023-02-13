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Фармацевты в Швейцарии предупредили о дефиците жизненно важных лекарств

Общество
Фармацевты в Швейцарии предупредили о дефиците жизненно важных лекарств

Нехватка целого ряда лекарств наблюдается в Швейцарии. Об этом рассказала президент Объединения швейцарских фармацевтов PharmaSuisse Мартина Руггли.

Дефицит возник среди препаратов для сердца, лекарств от гипертонии, болезни Паркинсона и обезболивающих. Такая ситуация в стране сложилась с приходом сезона холодов.

«Дефицит затрагивает весь ассортимент. Недоступны около 7% лекарств, расходы на которые покрываются медицинской страховкой», — сообщила она в беседе с газетой Blick.

Так, в стране ежедневно с прилавков аптек пропадает все больше лекарств. Дефицит также затронул препараты для детей. С такой ситуацией столкнулись и другие страны Европы, добавила Руггли.
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