Фармацевты в Швейцарии предупредили о дефиците жизненно важных лекарств

Нехватка целого ряда лекарств наблюдается в Швейцарии. Об этом рассказала президент Объединения швейцарских фармацевтов PharmaSuisse Мартина Руггли.
Дефицит возник среди препаратов для сердца, лекарств от гипертонии, болезни Паркинсона и обезболивающих. Такая ситуация в стране сложилась с приходом сезона холодов.
«Дефицит затрагивает весь ассортимент. Недоступны около 7% лекарств, расходы на которые покрываются медицинской страховкой», — сообщила она в беседе с газетой Blick.
Так, в стране ежедневно с прилавков аптек пропадает все больше лекарств. Дефицит также затронул препараты для детей. С такой ситуацией столкнулись и другие страны Европы, добавила Руггли.