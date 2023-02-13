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Сейсмологи предупредили о риске землетрясений в Анталье

Общество
Сейсмологи предупредили о риске землетрясений в Анталье

Анталья внесена в зону риска дальнейших землетрясений, заявили сейсмологи турецкого Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями.

По информации ведомства, землетрясения могут произойти и в других курортных районах Турции, однако для Антальи вероятность повторения стихийного бедствия оказалась наибольшей.

Анталья считается одним из самых любимых мест отдыха для путешественников из России. Рядом с ней находится Алания, где русский язык распространен особенно широко.

Подземные толчки на юго-востоке Турции произошли 6 февраля. Они стали мощнейшими в стране за более чем 80 лет. По последним данным, в результате землетрясений погибли свыше 31 500 жителей.
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