Читатели китайского издания «Гуаньча» оценили высказывание советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка о необходимости «победить» Россию.
По их мнению, подобные заявления говорят об отсутствии здравого смысла у киевского руководства. Пользователи подчеркнули несравнимую разницу в военной мощи двух стран и предположили, чем может кончиться их противостояние.
«Увы-увы, скоро не будет такой страны как Украина! Ах, какая жалость!» — пишет один из читателей.
По мнению пользователей, главной причиной конфликта являются украинские политики, а также управляющие ими США. Также они отметили нежелание Запада начать переговоры с Москвой. Как ранее сообщала Национальная служба новостей, ради ослабления России Вашингтон готов пожертвовать Украиной.