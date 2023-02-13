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Молдавские коммунисты назвали Майю Санду провокатором и узурпатором

Политика
Молдавские коммунисты назвали Майю Санду провокатором и узурпатором

Обстановка в Молдавии становится все более напряженной. Местное население, раздраженное резким скачком цен на газ, электричество и продукты питания выражает свое недоверие главе республике и готовится протестовать.

Ранее левая оппозиционная партия «Шор», проводившая протесты против антироссийской политики правительства Санду уже требовала начала переговоров с российским правительством. Голос оппозиции был проигнорирован и недавно руководство партии объявило о том, что готовится к продолжению протестов, а также призвало остальные оппозиционные силы поддержать их.

Реакция Санду вызвала массовое недовольство местного населения. Глава Республики заявила, что Россия планирует организовать переворот руками левой оппозиции и призвала расширить полномочия спецслужб и других правоохранительных органов в стране.

Молдавские коммунисты назвали слова Санду провокацией и попыткой узурпации власти, а также потребовали от нее предоставить доказательств обвинений. В БКС заявили, что громкие заявления Санду противоречат даже оценкам госдепа США, заявившего, что для Молдовы не исходит никаких угроз от России.
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