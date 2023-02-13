Молдавские коммунисты назвали Майю Санду провокатором и узурпатором

Ранее левая оппозиционная партия «Шор», проводившая протесты против антироссийской политики правительства Санду уже требовала начала переговоров с российским правительством. Голос оппозиции был проигнорирован и недавно руководство партии объявило о том, что готовится к продолжению протестов, а также призвало остальные оппозиционные силы поддержать их.