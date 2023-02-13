Политолог Корнилов: никакие диверсии на территории Молдавии Россия устраивать не будет

Политолог Владимир Корнилов в эксклюзивном интервью для ФАН заверил, что Россия никогда подобным не занималась и нет никакого смысла в дестабилизации ситуации именно в данном государстве. В этом не заключаются никакие ни просто политические, ни геополитические интересы Москвы, считает эксперт.