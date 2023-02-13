Политолог Корнилов: никакие диверсии на территории Молдавии Россия устраивать не будет

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия планирует провести серию диверсий на территории республики с целью смены власти в стране.
Информацию об этом поступила от властей Украины. По документам, якобы известны места и логистика для подготовки атак. Кроме того, утверждается, что бумаги содержат инструкции для въезда в Молдову граждан РФ, Белоруссии, Сербии и Черногории.
Политолог Владимир Корнилов в эксклюзивном интервью для ФАН заверил, что Россия никогда подобным не занималась и нет никакого смысла в дестабилизации ситуации именно в данном государстве. В этом не заключаются никакие ни просто политические, ни геополитические интересы Москвы, считает эксперт.
«Эту ситуацию нужно рассматривать с точки зрения психоза в связи с событиями на Украине. Ясно, что молдаване будут продолжать действовать в этом направлении дальше и используют всевозможные провокации. Дело тут даже не в позиции, в действиях или в заявлениях Киева, сколько в том, когда западные спонсоры нынешнего режима перестанут толкать Кишинев, на откровенные провокации, авантюры. На это уже не раз указывали и представители России», — объяснил спикер.
Однако глава Молдавии уже приказал принять меры. По ее словам, уже были предприняты попытки внести изменения в конституционный строй страны. В связи с этим Санду поручила представить дополнительные полномочия спецслужбам.
«Они могут провести какую-нибудь операцию под фальшивым флагом при участии американцев и заявить, что за этим якобы стоит Россия. Как это часто уже было раньше», — добавил политолог.
Корнилов заявил, что ни о каких диверсиях в Молдавии со стороны Российской Федерации не может идти речи.
Главе республики в свою очередь ответила вице-председатель оппозиционной партии коммунистов и социалистов «Шор» Марина Таубре. Как пишет RT, она обвинила Санду в превышении президентских полномочий и потребовала доказательств подготовки дестабилизации ситуации в стране.
«Мы все понимаем, зачем были сделаны эти заявления. На самом деле это ясная попытка узурпировать власть. За нами не стоят ни Москва, ни Вашингтон, ни Брюссель, а только граждане Молдавии», — возмутилась Таубер.
Ранее сообщалось о пересечении воздушной границы Молдавии и Румынии ракетой, которая, по версии главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, была запущена с акватории Черного моря. МИД Молдавии вызвал посла РФ для разъяснений.