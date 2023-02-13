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Выбежавший на лед фанат фигуристки Трусовой объяснил свой поступок

Спорт
Выбежавший на лед фанат фигуристки Трусовой объяснил свой поступок

Выбежавший на лед фанат фигуристки Александры Трусовой рассказал, почему решил это сделать. Болельщик признался, что спортсменка ему понравилась как девушка.

Фанат появился на льду во время этапа Гран-при России по фигурному катанию, который проходил в Самаре. Болельщик рассказал, когда впервые увидел спортсменку.

«Увидел ее в TikTok, в рекомендациях. Понравилась, начал за ней следить. До этого вообще спортом не интересовался», — цитирует фаната Sport24.

Болельщик также признался, что не сможет лично присутствовать на следующем этапе Гран-при по фигурному катанию. Фанат не сможет выбраться на соревнования из-за работы.
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