В Москве мужчина посадил на цепь бывшую жену для спасения ее от алкоголизма

Когда стражи порядка приехали на место, что там их встретил 37-летний хозяин жилища. По словам мужчины, соседи и полицейские не так все поняли. Таким образом он якобы пытался помощь бывшей супруге вылечиться от алкоголизма. В настоящее время правоохранители проводят проверку.