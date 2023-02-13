В Москве мужчина посадил на цепь бывшую жену для спасения ее от алкоголизма

Житель российской столицы пошел на радикальные меры, чтобы спасти бывшую супругу от разрушительного влияния алкоголя. Он заковал потерпевшую в цепи, сообщил источник в правоохранительных органах города.
Все произошло 11 февраля в Восточном Бирюлево. В полицию обратились соседи мужчины, которые сообщили о громких женских криках в его квартире. Звавшая на помощь заявляла, что ее буквально «заковали в цепи».
Когда стражи порядка приехали на место, что там их встретил 37-летний хозяин жилища. По словам мужчины, соседи и полицейские не так все поняли. Таким образом он якобы пытался помощь бывшей супруге вылечиться от алкоголизма. В настоящее время правоохранители проводят проверку.