Постоянный представитель России в ООН заявил, что Минские соглашения были ошибкой и показателем провальной деятельности, которой не должно было существовать.
Постпред России Василий Небензя считает, что текущие события — это показатель халтурного отношения к Минским соглашениям. Если бы они исполнялись добросовестно, результат был бы иным. Но, по словам постпреда, этого делать никто не собирался.
Также Небензя отметил, что события на Украине начались не год назад, как многие считают, а девять лет назад, в 2014 году. Однако, несмотря на происходящее, тогда Россия помощи не получила и ее крики о желании быть услышанными были проигнорированы.
Как заявлял Владимир Зеленский, он намеренно отказался выполнять Минские соглашения и это решение принадлежит ему.
Ранее руководство Германии и Франции призналось, что Минские соглашения были лишь уловкой для того, чтобы дать Украине время накопить силы и вооружение и суметь противостоять.