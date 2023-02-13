Госдума разрабатывает меры социальной поддержки для новых регионов России

Законопроект предполагает постепенный переход на систему социальной защиты по российским стандартам и предоставлении материальной помощи в финансовом исчислении. Также в законопроекте установлено право для граждан, имеющих льготные права, получать ежемесячные денежные выплаты и определенный набор социальных услуг с начала весны 2023 года.