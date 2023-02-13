Госдума разрабатывает меры социальной поддержки для новых регионов России

В Государственной думе Российской Федерации 13 февраля получили рекомендации от Комитета по социальной политике принять базовый законопроект о мерах социальной поддержки для определенных категорий граждан на новых территориях России.
Законопроект предполагает постепенный переход на систему социальной защиты по российским стандартам и предоставлении материальной помощи в финансовом исчислении. Также в законопроекте установлено право для граждан, имеющих льготные права, получать ежемесячные денежные выплаты и определенный набор социальных услуг с начала весны 2023 года.
Данный законопроект установит меры социальной поддержки для лиц, пострадавших от политических репрессий, реабилитированным лицам, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам. Также помощь будет оказываться подвергшимся радиационному воздействию и иным категориям лиц, установленным законопроектом.