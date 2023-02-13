Дандыкин: Япония получит ответ в случае размещения гиперзвуковых ракет у границ России

Ядерные силы Тихоокеанского флота ВМФ РФ станут сдерживающим фактором для Японии от размещения гиперзвуковых ракет на границах с Россией, в противном случае ответ не заставит себя долго ждать. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
В интервью для iReactor он отметил, что Япония уже отказалась от своего нейтралитета, увеличивая оборонный бюджет и создавая новые виды наступательного оружия.
«Это представляет несомненную угрозу, как уже было заявлено, КНДР, Китаю, и, конечно же, нашим территориям — это, в первую очередь, Курильские острова, Приморье, Сахалин. Я думаю, ответ будет, впрочем, как и на расширение НАТО», — считает эксперт.
Дандыкин добавил, что подводный стратегический ракетоносец «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А» станет основой морской составляющей ядерной триады и не даст Японии предпринять недружественных мер против России.