Дандыкин: Япония получит ответ в случае размещения гиперзвуковых ракет у границ России

Ядерные силы Тихоокеанского флота ВМФ РФ станут сдерживающим фактором для Японии от размещения гиперзвуковых ракет на границах с Россией, в противном случае ответ не заставит себя долго ждать. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.