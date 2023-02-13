Врач Соломатина раскрыла главную ошибку в питании пожилых людей

Соломатина отметила, что пенсионеры часто сталкиваются с дефицитом полезные веществ, поскольку многие компоненты пищи не усваиваются. Диетолог рекомендовала людям преклонного возраста разнообразить рацион. В него следует добавить сыр, курицу, яйца, кролика, индейку, рыбу, горох, чечевицу и нут.