Врач Соломатина раскрыла главную ошибку в питании пожилых людей

Нередко пожилые люди питаются однообразно, что чревато нехваткой полезных веществ, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.
Соломатина отметила, что пенсионеры часто сталкиваются с дефицитом полезные веществ, поскольку многие компоненты пищи не усваиваются. Диетолог рекомендовала людям преклонного возраста разнообразить рацион. В него следует добавить сыр, курицу, яйца, кролика, индейку, рыбу, горох, чечевицу и нут.
«Необходимы и жиры. Это тоже как пластический материал. Из него строятся наши гормоны, мозг, миелиновая оболочка нейронов», — подчеркнула эксперт в разговоре с «Москвой 24».
Продукты в рационе, по мнению Соломатиной, пенсионерам следует менять каждый день. Она считает, что такая стратегия поможет избежать авитаминоза.