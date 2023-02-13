Движение по площади Московские Ворота в Петербурге будет ограничено с 15 февраля

Новые ограничения движения вступают в силу в Санкт-Петербурге 14 и 15 февраля. Они будут введены в Московском и Петродворцовом районах.
Движение транспорта будет ограничено по площади Московские Ворота с 15 февраля 2023 года по 14 октября 2024 года. Это связано с работами по размещению временного ограждения, передает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
Также с 14 февраля по 24 мая в связи с работами по прокладке инженерных сетей закрывается движение транспорта по улице Аврова в Петергофе. Машины не смогут курсировать от Эрлеровского бульвара до улицы Демьяна Бедного.
Ограничения могут усугубить ситуацию на дорогах в Петербурге. Из-за неэффективной работы коммунальных служб, которые не могут своевременно убирать снег, на дорогах города образуются многокилометровые пробки. Однако команда губернатора Александра Беглова лишь обещает разобраться с проблемами, накопившимися в этой сфере.