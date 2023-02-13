Движение по площади Московские Ворота в Петербурге будет ограничено с 15 февраля

Ограничения могут усугубить ситуацию на дорогах в Петербурге. Из-за неэффективной работы коммунальных служб, которые не могут своевременно убирать снег, на дорогах города образуются многокилометровые пробки. Однако команда губернатора Александра Беглова лишь обещает разобраться с проблемами, накопившимися в этой сфере.