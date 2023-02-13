Им нелегко и им нужна поддержка страны, которую они защищают — Пригожин о ЧВК «Вагнер»

Журналисты отметили, что отечественная пресса стала реже писать об успехах «музыкантов» в ходе спецоперации на Украине. В то же время некоторые фан-страницы «оркестра» в Telegram предложили провести флешмоб в поддержку ЧВК «Вагнер». В частности, в Москве и Воронеже появились граффити о том, что именно сотрудники компании взяли Соледар. На фоне этого корреспонденты обратились к Пригожину с просьбой прокомментировать инициативы граждан.