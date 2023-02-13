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Им нелегко и им нужна поддержка страны, которую они защищают — Пригожин о ЧВК «Вагнер»

Общество
Им нелегко и им нужна поддержка страны, которую они защищают — Пригожин о ЧВК «Вагнер»

Сотрудникам ЧВК «Вагнер» нелегко, поэтому им, безусловно, нужна поддержка страны, которую они защищают. С таким заявлением выступил предприниматель Евгений Пригожин.

Журналисты отметили, что отечественная пресса стала реже писать об успехах «музыкантов» в ходе спецоперации на Украине. В то же время некоторые фан-страницы «оркестра» в Telegram предложили провести флешмоб в поддержку ЧВК «Вагнер». В частности, в Москве и Воронеже появились граффити о том, что именно сотрудники компании взяли Соледар. На фоне этого корреспонденты обратились к Пригожину с просьбой прокомментировать инициативы граждан.

В первую очередь бизнесмен сообщил, что не проводил мониторинг упоминаний ЧВК «Вагнер» в СМИ, однако на первый взгляд их действительно стало меньше. В связи с этим предприниматель лично и от лица бойцов выразил благодарность тем, кто ценит работу «оркестра».

«Безусловно, им нелегко и им нужна поддержка страны, которую они защищают. Сокращение упоминаний, я думаю, связано с тем, что есть категория неудачников, которые ни на что не способны и плетут свои интриги, чтобы поставить крест на ЧВК «Вагнер», на любых активных гражданах-патриотах, готовых отдавать свои жизни ради будущего наших детей», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Им нелегко и им нужна поддержка страны, которую они защищают — Пригожин о ЧВК «Вагнер»

Ранее Евгений Пригожин рассказал, что, если раньше о ЧВК «Вагнер» не всегда отзывались лестно, то теперь об их победах сочиняют песни. Для самих же сотрудников компании признание их побед обществом является смыслом жизни, подчеркнул предприниматель.
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