«Напоминает фотографии из блокадного Ленинграда»: депутат НС ДНР Сергей Тельных рассказал о проблемах местных жителей

Депутат Народного Совета ДНР Сергей Тельных объяснил, с какими проблемами приходится сталкиваться жителям республики. Главная из них — отсутствие необходимого количества питьевой воды.
Тельных принял участие в пресс-конференции в медиацентре «Патриот». Во время беседы с журналистами он отметил, что жители региона страдают от недостатка воды: напор заканчивается уже третьем этаже высотных построек.
«Чтобы подстраховаться, люди пешком спускаются в подвал с канистрами. Там выведен шланг с краником, стоит очередь набирает воды. Знаете, напоминает фотографии из блокадного Ленинграда, где люди из проруби воду черпали. Это далеко, конечно, не блокадный Ленинград, но тем не менее похожая ситуация. Для нас идущие по улице с ведрами люди — уже неотъемлемая часть быта, но приезжим это, конечно, режет глаз», — заявил он в медиацентре «Патриот».
Водоснабжение — не единственное, что омрачает жизнь местного населения. Депутат отметил, что Мариуполю пришлось столкнуться с острой проблемой нехватки рабочих рук из-за больших объемов строительства. Усугубляет ситуацию и то, что вновь прибывающих специалистов в городе попросту негде размещать.