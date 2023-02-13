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ЕК улучшила прогноз в отношении ожидаемого роста ВВП Евросоюза

Экономика
ЕК улучшила прогноз в отношении ожидаемого роста ВВП Евросоюза

Еврокомиссия повысила оценку роста ВВП Евросоюза в 2023 году до отметки в 0,8%. Еврочиновники ожидают, что показатель удвоится в следующем году и составит около 1,6%. Об этом говорится в тексте зимнего экономического прогноза.

Итоги предыдущего года говорят о том, что в реальности ЕС пережил кризис лучше прогнозов и региональный ВВП вырос на 3,5% вместо ожидаемых 3,3% и 3,2%. Это позитивное обстоятельство могло сказаться на дальнейших ожиданиях специалистов.

Европейские страны ранее фиксировали наиболее сильную инфляцию — до 9,9% в сентябре. Прогнозисты ожидают, что этот индикатор в будущем также уменьшится.
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