В Индонезии бывшего министра внутренних дел Самбо приговорили к смертной казни

По версии суда, Самбо приказал другому помощнику застрелить Хутабарата. Затем бывший министр сам выстрелил в голову подчиненному из личного пистолета. Приговор огласили 13 февраля, он сопровождался «аплодисментами и радостью» со стороны обвинения. Пока неизвестно, когда его приведут в исполнение.