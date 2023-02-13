В Индонезии бывшего министра внутренних дел Самбо приговорили к смертной казни

Решением окружного суда Южной Джакарты бывший министр внутренних дел Индонезии Ферди Самбо был приговорен к высшей мере наказания — смертной казни. Об этом в понедельник пишет издание Jakarta Post.
Суд признал его виновным по делу об убийстве помощника Йосуа Хутабарата. Примечательно, что сторона обвинения требовала приговорить Самбо к пожизненному лишению свободы, как главного преступника.
По версии суда, Самбо приказал другому помощнику застрелить Хутабарата. Затем бывший министр сам выстрелил в голову подчиненному из личного пистолета. Приговор огласили 13 февраля, он сопровождался «аплодисментами и радостью» со стороны обвинения. Пока неизвестно, когда его приведут в исполнение.