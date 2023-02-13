Двух инспекторов ДПС задержали на Кубани за попытку избежать привлечения к делу о коррупции

В операции по поимке злоумышленников принимали участие местные полицейские и сотрудники регионального подразделения ФСБ России. По данным правоохранителей, в отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»). Чтобы не угодить за решетку, инспекторы дали взятку должностному лицу.