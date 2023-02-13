Двух инспекторов ДПС задержали на Кубани за попытку избежать привлечения к делу о коррупции

Сотрудники правоохранительных органов Краснодарского края задержали двух инспекторов ДПС. Кубанские стражи порядка дали взятку, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности за другой эпизод взяточничества, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
В операции по поимке злоумышленников принимали участие местные полицейские и сотрудники регионального подразделения ФСБ России. По данным правоохранителей, в отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»). Чтобы не угодить за решетку, инспекторы дали взятку должностному лицу.
Подозреваемых поймали с поличным. Материалы, которые собрали оперативники, направлены в следственные органы.