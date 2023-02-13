Мельничук объяснил причину замедления поставок американского оружия на Украину

Американское руководство заинтересовано в постоянно идущем вооруженном конфликте с участием России, отмечает эксперт. Пока не будут выполнены все цели спецоперации ВС РФ на Украине, Белый дом намерен и дальше снабжать Киев военной помощью, резюмировал Мельничук.