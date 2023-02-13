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Мельничук объяснил причину замедления поставок американского оружия на Украину

Армия
Мельничук объяснил причину замедления поставок американского оружия на Украину

Власти США осознают, что их агрессивные действия могут спровоцировать глобальный конфликт с Россией, поэтому поставки западного оружия приостановились. Об этом заявил политолог Сергей Мельничук.

«В Пентагоне оценили результаты ранних поставок и поняли, что нет того эффекта, на который надеялись», — подчеркнул эксперт, передает «Крым 24».

Вашингтон расценивает интенсивные поставки вооружения украинской армии, как прямую конфронтацию с Россией, констатирует Мельничук. Несмотря на это, отправка оружия Киеву продолжится, потому что Украина является для США инструментом опосредованной борьбы с РФ.

Американское руководство заинтересовано в постоянно идущем вооруженном конфликте с участием России, отмечает эксперт. Пока не будут выполнены все цели спецоперации ВС РФ на Украине, Белый дом намерен и дальше снабжать Киев военной помощью, резюмировал Мельничук.
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