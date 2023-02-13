Дзюба назвал Махачева и Волкановски настоящими воинами

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба остался в восторге от титульного боя в рамках турнира UFC 284 между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски. Футболист считает, что зрители увидели поединок между двумя настоящими воинами.