Дзюба назвал Махачева и Волкановски настоящими воинами

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба остался в восторге от титульного боя в рамках турнира UFC 284 между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски. Футболист считает, что зрители увидели поединок между двумя настоящими воинами.
Махачев победил Волкановски благодаря единогласному решению судей. Дзюба признался, что остался в восторге от титульного боя UFC 284.
«Это был потрясающий бой двух настоящих воинов, гладиаторов. Думаю, этот поединок можно назвать, не побоюсь этого слова, боем десятилетия, потому что схлестнулись два настоящих чемпиона и совершенных бойца», — цитирует футболиста Sport24.
Бой между Махачевым и Волкановски продлился все пять раундов, сообщает RT. Судьи отдали победу россиянину со счетом 48:47, 48:47, 49:46.