Британцы устроили бунт в пригороде Ливерпуля из-за мигранта-педофила

Несмотря на то, что Соединенное Королевство принимает ограниченное количество мигрантов, в последние месяцы поток нелегалов, которые пересекают Ла-Манш, значительно увеличился. Власти развернули программу по размещению беженцев, однако эти действия вызывают неодобрение со стороны значительной части британцев. Они обвиняют правительство в том, что оно тратит деньги на поддержку нелегалов, в то время как многие граждане страны находятся в бедственном положении.