Лондон, 13 февраля. Три человека были арестованы в результате акции протеста, переросшей в столкновения с полицией в районе Ноусли недалеко от Ливерпуля.
Как стало известно, в пятницу вечером несколько сот человек собрались около местной гостиницы Suites, в которой размещаются прибывшие в страну беженцы, чтобы выразить протест против миграционной политики правительства. Многие участники митинга держали в руках плакаты с надписью «Депортируйте, а не поддерживайте».
Причиной для недовольства жителей присутствием беженцев стала распространившаяся в соцсетях видеозапись, на которой 25-летний мигрант домогается несовершеннолетней британской девушки. На уточнение, что ей всего 15 лет, беженец заявил, что это его не смущает. Инцидент произошел неподалеку от отеля, в котором размещаются просители убежища.
Ситуация еще больше накалилась после прибытия на место сотрудников полиции. Протестующие обвинили их в защите педофилов, которые не уважают британские законы и обычаи. После этого началась потасовка с правоохранителями. Митингующие закидали камнями и подожгли один из полицейских автомобилей.
По мнению стримера, который вел репортаж с места событий, полиция устроила провокацию, оставив микроавтобус посреди толпы.
В результате трое участников беспорядков были задержаны. Представители полиции осудили действия участников акции, назвав их действия недопустимыми.
«То, что офицеры и полицейские транспортные средства подверглись нападению при исполнении своих обязанностей по защите населения, является позором», — заявил помощник главного констебля Пол Уайт.
В ходе освещения событий большинство СМИ обвинило протестующих в ксенофобии и расизме, назвав их ультраправыми экстремистами. При этом журналисты опустили причину, которая вынудила жителей Ноусли выйти на акцию.
Бывший депутат Европарламента, консервативный британский политик и общественный деятель Мартин Добни считает, что в беспорядках виноваты власти, которые оставили граждан наедине с проблемами, порожденными провальной политикой.
«В 2023 году "крайне правым" считается возражать против того, чтобы 25-летний мигрант охотился на 15-летнюю девочку — именно это спровоцировало беспорядки в Ноусли. Сообщества рабочего класса устали от того, что на них сваливают либеральные проблемы», — заявил он.
Несмотря на то, что Соединенное Королевство принимает ограниченное количество мигрантов, в последние месяцы поток нелегалов, которые пересекают Ла-Манш, значительно увеличился. Власти развернули программу по размещению беженцев, однако эти действия вызывают неодобрение со стороны значительной части британцев. Они обвиняют правительство в том, что оно тратит деньги на поддержку нелегалов, в то время как многие граждане страны находятся в бедственном положении.