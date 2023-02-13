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Двое школьников в Ленобласти серьезно травмировались после катания на «ватрушках»

Происшествия
Двое школьников в Ленобласти серьезно травмировались после катания на «ватрушках»

Катание на «ватрушках» привело к госпитализации двоих детей в Ленинградской области за сутки. Инциденты имели место во Всеволожском и Тихвинском районах.

Как информирует сетевое издание «Петроград», в воскресенье, 12 февраля, во Всеволожском районе ученица третьего класса была доставлена в больницу с различными травмами. Правоохранители установили, что, съезжая с горы на «ватрушке», девочка ударилась о дерево.

Второй подобный случай зафиксировали в Тихвине. Третьеклассник во время спуска с горы на «ватрушке» налетел на ограждение. В результате ему потребовалась срочная госпитализация. Медики обнаружили у школьника большое количество травм и переломов.
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