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Мирошник: Украина понесет наказание за использование мирных жителей в качестве живого щита

Армия
Мирошник: Украина понесет наказание за использование мирных жителей в качестве живого щита

Украинские войска нередко используют мирное население в качестве щита. За подобные преступления нет амнистии, поэтому Киев понесет заслуженное наказание.

С таким заявлением в интервью Общественной Службе Новостей выступил экс-посол ЛНР Родион Мирошник. По его словам, Украина часто нарушает международное гуманитарное право и совершает военные преступления.

«Украинские деятели, которые их совершают, понесут заслуженное наказание, которое им вынесет трибунал после капитуляции Киева», — заявил он.

Мирошник добавил, что украинские националисты в различных населенных пунктах превращают жилые дома в долговременные огневые точки. В этих целях они также используют медучреждения.
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