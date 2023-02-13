Украинские войска нередко используют мирное население в качестве щита. За подобные преступления нет амнистии, поэтому Киев понесет заслуженное наказание.
С таким заявлением в интервью Общественной Службе Новостей выступил экс-посол ЛНР Родион Мирошник. По его словам, Украина часто нарушает международное гуманитарное право и совершает военные преступления.
«Украинские деятели, которые их совершают, понесут заслуженное наказание, которое им вынесет трибунал после капитуляции Киева», — заявил он.
Мирошник добавил, что украинские националисты в различных населенных пунктах превращают жилые дома в долговременные огневые точки. В этих целях они также используют медучреждения.