Китайское руководство отвесило главе Белого дома Джо Байдену жесткую оплеуху за его нападки на Москву и Пекин. О том, какая расплата последовала за выпадами политика, раскрыли журналисты Sohu.
После того как КНР отказалась присоединяться к враждебной риторике США в отношении Москвы, Байден принялся откровенно оскорблять не только Кремль, но и Пекин. Более того, президент США даже опустился до угроз в адрес оппонентов. Однако, как пишут авторы издания в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», ответный удар был сделан практически мгновенно.
«Байден едва ли ожидал, что за подобные высказывания его наградят “пощечиной”», — сообщают китайские журналисты.
В частности, недавно Пекин отказался продолжать вместе с Белым домом и другими государствами создавать под водой телекоммуникационные связи между Западом, Востоком и Азией.
Ранее сообщалось, что США усилили слежку за небом после инцидента с аэростатом КНР. Об этом пишет Национальная служба новостей.