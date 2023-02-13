Sohu: Китай отвесил Байдену жесткую пощечину в ответ за его выпады в адрес Пекина и Москвы

После того как КНР отказалась присоединяться к враждебной риторике США в отношении Москвы, Байден принялся откровенно оскорблять не только Кремль, но и Пекин. Более того, президент США даже опустился до угроз в адрес оппонентов. Однако, как пишут авторы издания в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», ответный удар был сделан практически мгновенно.