Волонтер Крыгина рассказала, как в Донецке под ежедневными обстрелами выживают люди

Депутат Народного совета ДНР II созыва Сергей Тельных, в свою очередь, уточнил, сколько людей осталось в Донецке. По его словам, уехали далеко не все — в городе сейчас проживает больше половины населения. Местным жителям оказывают гуманитарную помощь, раздают еду и воду, о них заботится государство, массово приезжают волонтеры, резюмировал спикер.