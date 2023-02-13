Волонтер Крыгина рассказала, как в Донецке под ежедневными обстрелами выживают люди

Стойкость и мужество населения Донецка, которое продолжает жить под ежедневными обстрелами со стороны ВСУ, высоко оценила волонтер Ольга Крыгина.
По ее словам, людям приходится очень тяжело. Однако преодолеть все тяготы помогает хорошо налаженная гуманитарная помощь, работа администраций и центров социальной защиты.
«Хочется отметить стойкость жителей Донбасса, потому что уже, как мне кажется, самое страшное осталось позади. Произошло признание республик, началась СВО. И граждане настроены еще немного подождать, потерпеть, перед их стойкостью я действительно преклоняюсь», — отметила Крыгина в рамках пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».
Также она призвала обратить внимание и на те территории, которые постепенно освобождаются от украинских националистов — это Артемовск, Угледар, Авдеевка и другие. Многие не уехавшие оттуда жители остались без крова.
«Это, конечно, самая сложная часть населения, потому что здесь необходимо поддержать и морально, и материально, вселяя надежду на то светлое будущее, которое ждет людей впереди», — добавила Крыгина.
Депутат Народного совета ДНР II созыва Сергей Тельных, в свою очередь, уточнил, сколько людей осталось в Донецке. По его словам, уехали далеко не все — в городе сейчас проживает больше половины населения. Местным жителям оказывают гуманитарную помощь, раздают еду и воду, о них заботится государство, массово приезжают волонтеры, резюмировал спикер.