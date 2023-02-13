Продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух объявил тур в поддержку Романа Костомарова

Лишившийся стопы олимпийский чемпион в парных танцах на льду Роман Костомаров продолжает бороться за жизнь в больнице в Коммунарке. Хореограф Илья Авербух объявил о проведении в его поддержку всероссийского тура «Ледниковый период. Снова вместе».
Как рассказал продюсер главного ледового шоу страны, стартующий на днях 19-й по счету всероссийский тур был распланировал еще в 2022 году, однако были внесены коррективы.
«Мы решили изменить свои планы и бросить все силы на то, чтобы этот тур прошел в поддержку Ромы. Для нас это не развлекательное мероприятие, а объединяющее — гастроли, которые должны сплотить всех нас», — сообщил Авербух на встрече с журналистами.
Ранее стало известно о первой реакции госпитализированного 10 января с пневмонией фигуриста после проведенной ему операции по ампутации стопы. Сообщалось, что у Костомарова началась истерика.