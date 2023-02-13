Продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух объявил тур в поддержку Романа Костомарова

Лишившийся стопы олимпийский чемпион в парных танцах на льду Роман Костомаров продолжает бороться за жизнь в больнице в Коммунарке. Хореограф Илья Авербух объявил о проведении в его поддержку всероссийского тура «Ледниковый период. Снова вместе».