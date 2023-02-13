Болгария отказывается платить неустойку за газ

Экономист Евгений Кынев заявил о вероятном отказе болгарской компании «Булгаргаз» оплатить Российской Федерации неустойку по газовому соглашению. Кынев утверждает, что российская сторона не выполнила условия договора.
Эксперт считает, что в Болгарии не могут точно оценить по какому тарифу происходили расчеты за российский газ. Проблема состоит в отсутствии понимания с болгарской стороны, приобреталась ли нефть по обычным ценам или по завышенным. Ее интересует цена, которую платила Болгария в переводе на российскую валюту в отдельные определенные периоды времени, поскольку при операциях с рублями возникали два посредника — валютная биржа и банки, через которые происходили операции.
Кынев считает присутствие такой оговорки возможностью уже для Болгарии требовать выплату неустойки со стороны России. В апреле 2022 года «Газпром» прекратил поставку газа в Болгарию из-за отказа его оплаты российскими рублями.