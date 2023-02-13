В Москве извращенец надругался над ребенком

В следственном комитете Москвы сообщили о поимке педофила. По данным правоохранительных органов тридцатитрехлетний житель столицы познакомился с ребенком, возраст которого не достиг 14 лет, в одном из мессенджеров.
Мужчина заманил мальчика домой, после чего совершил над ним развратные действия сексуального характера.
Переписку обнаружили родители мальчика, после чего незамедлительно обратились в правоохранительные органы. В настоящий момент преступник задержан. Идет следствие, насильнику предъявлены обвинения по статьям 134.3 и 135.2 УК РФ. Задержанный полностью признал свою вину.
Ранее стражи правопорядка из Санкт-Петербурга задержали педофила надругавшегося над пятнадцатилетней школьницей. Мужчину приговорили к 20 годам заключения.