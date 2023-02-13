«Все для фронта, все для победы»: военные эксперты обсудили прогресс СВО за последний год

Менее двух недель остается до первой годовщины специальной военной операции на Украине, которая началась 24 февраля 2022 года. Менее чем за год, международные отношения России с западными странами кардинально изменились.
В то же время, в СМИ появилась информация о вынесении резолюции с осуждением СВО России на Украине на голосование в Генассамблее ООН — как раз 24 февраля.
По этому поводу 13 февраля в студии Общественной службы новостей состоялась пресс-конференция «Что изменилось за год СВО?». В ее работе участие приняли заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыдкин и председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«Начало специальной военной операции — это политическое решение Владимира Путина, направленное против стран Запада, блока НАТО и того фашистского режима, который сейчас правит в Киеве, — заявил Швыдкин. — Мы видели, что дело идет к конфликту и решили нанести упреждающий удар по самому очевидному противнику».
Депутат подчеркнул, что главная задача российских войск в СВО — защита русского мира — выполняется превосходно.
«Этот год очень много чего выявил и показал, — заметил Сергей Липовой. — Мы увидели сильные и слабые стороны не только у нашей армии, но и в экономике и во многом другом. ВС РФ научились очень многому, а сейчас им принадлежит стратегическая инициатива в районе боевых действий».
Герой России сравнил нынешнюю спецоперацию с советско-финской войной в 1939-1940 годах. Тогда, по его словам, Москва была вынуждена пойти на крайние меры, чтобы отодвинуть границу от Ленинграда.
«В Европе уже пахло порохом, все понимали, что будет большая война, — подчеркнул генерал. — Нечто похожее происходит и сейчас: нам не оставили шанса защитить русский мир мирным путем, отказались от переговоров и вообще не прислушиваются к нашему мнению! Так что решение начать СВО было стратегически верным. И как в 1940 году, в ходе «зимней войны» с Финляндией, было выявлено множество проблем в армии, которые удалось исправить к началу фашистского вторжения, так и сейчас спецоперация стала тем испытанием, которое только сделало наши войска сильнее».
Юрий Швыдкин рассказал, как по заданию руководства ездил по учебным лагерям для мобилизованных. По его словам, с каждым новым визитом он видел все большую собранность в глазах новобранцев.
«Потом я поехал в аналогичный центр в ЛНР, расположенный уже в непосредственной близости от зоны боевых действий, — добавил депутат. — И там у ребят была уже самая настоящая готовность служить Родине! Ну уже на самом фронте ко мне солдаты подходили и говорили: "Юрий Николаевич, вы там скажите наверх, что мы здесь не за деньги, а за страну!". И это было сказано искренне!»
Парламентарий отметил, что сейчас против РФ в общей сложности выступило 53 государства.
«Их санкционная политика в отношении нас, а также решения, принимаемые в коллективных международных органах, говорит о том, что идеология фашизма пустила корни в умы руководителей этих стран, — подчеркнул Швыдкин. — Однако, если мы будем считать не по количеству государств, а по количеству населения, которое в них живет, то мы увидим, что большая часть человечества на стороне России!»
Депутат также высказал свое мнение о слухах относительно второй волны мобилизации.
«Эта информация распространяется, в частности, американским посольством, и мне абсолютно ясно зачем, — заявил Швыдкин. — США хотят посеять среди россиян страх и неуверенность в завтрашнем дне. А со своей стороны могу авторитетно заявить, что в нашем оборонном комитете Госдумы не идет никаких совещаний относительно второй волны мобилизации!»
Сергей Липовой выразил благодарность главам регионов, которые помогали обеспечивать «своих земляков», мобилизованных, направленных в зону СВО, необходимым снаряжением, а также стимулирующими выплатами за участие в спецоперации, которые шли в дополнение к общефедеральным.
«Тем не менее, мы знаем, что наши бойцы служат не за деньги, — подчеркнул Герой России. — Они борются с фашизмом, за светлое будущее своих детей, внуков и правнуков. Вокруг Верховного Главнокомандующего сплотилась не только армия, но и общество, простые люди, даже домохозяйки, которые по собственной инициативе помогают военным, кто чем может! Воистину, лозунг наших бабушек и дедушек «Все для фронта, все для победы» актуален вновь!»
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