Стоимость парфюмерии выросла в России за январь на 17%

Парфюмерная продукция подорожала в России на 17% по итогам января текущего года. Средняя стоимость таких товаров в стране составила 1822 рубля, передают «Известия» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Второе место занимает Испания с показателем 16%, а третье — Турция и 13,2%. Также отмечается, что на импорт парфюмерии в России приходится 43,6%.
Всего в России есть запас в 140 млн флаконов, по данным на 1 февраля. Это на 13,2% больше, чем в тот же период 2022 года, что может быть связано с успешной переориентацией цепочек поставок.