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Индийские Су-30МКИ и МиГ-29UPG открыли летную программу выставки Aero India 2023

Армия
Индийские Су-30МКИ и МиГ-29UPG открыли летную программу выставки Aero India 2023

Индийские самолеты Су-30МКИ и МиГ-29UPG открыли летную программу авиакосмической выставки Aero India 2023, пишет ТАСС.

Отмечается, что в ходе открытия летной программы хорошо показал себя истребитель Tejas, ставший символом выставки. При этом подчеркивается, что Су-30МКИ и МиГ-29UPG сегодня являются основной авиапарка индийских ВВС.

«Самолеты Су-30МКИ, в частности, произведены в рамках лицензии на территории Индии», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия ожидает от Индии открытия тендера на поставку истребителей, передает RT.
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