Индийские Су-30МКИ и МиГ-29UPG открыли летную программу выставки Aero India 2023

Индийские самолеты Су-30МКИ и МиГ-29UPG открыли летную программу авиакосмической выставки Aero India 2023, пишет ТАСС.
Отмечается, что в ходе открытия летной программы хорошо показал себя истребитель Tejas, ставший символом выставки. При этом подчеркивается, что Су-30МКИ и МиГ-29UPG сегодня являются основной авиапарка индийских ВВС.
«Самолеты Су-30МКИ, в частности, произведены в рамках лицензии на территории Индии», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что Россия ожидает от Индии открытия тендера на поставку истребителей, передает RT.