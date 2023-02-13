Жителей Якутска предупредили об аномальных морозах

Аномальные морозы ударят в Якутске уже в ближайшие сутки. По словам синоптиков, они задержатся в городе до 16 февраля включительно. Ветер в Якутске будет несильным, в порывах он разгонится до четырех метров в секунду. Как уточняется, на северо-востоке республики температура воздуха в низинах опустится ночью до −55 градусов.