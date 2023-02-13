Жителей Якутска предупредили об аномальных морозах

Столбики термометров в Якутске опустятся до −42 градусов, заявили в местном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Аномальные морозы ударят в Якутске уже в ближайшие сутки. По словам синоптиков, они задержатся в городе до 16 февраля включительно. Ветер в Якутске будет несильным, в порывах он разгонится до четырех метров в секунду. Как уточняется, на северо-востоке республики температура воздуха в низинах опустится ночью до −55 градусов.
Напомним, среднемесячная температура воздуха в Якутске в прошлом месяце составила −43,8 градуса. Этот показатель оказался почти на семь градусов ниже нормы. Аномально холодная погода в городе устанавливалась с 14 по 31 января. При этом в минувшие выходные Красноярский циклон приносил жителям западных и центральных районов республики потепление до -16 градусов.